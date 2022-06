Résultat de la législative à Aix-Villemaur-Pâlis : en direct

11:03 - Le bureau de vote ferme ses portes à 19 heures à Aix-Villemaur-Pâlis

Ce sont pas moins de 20 candidats qui sont sur la ligne de départ dans 2 circonscriptions pour ce 1er tour des législatives à Aix-Villemaur-Pâlis. Une configuration réservée aux grandes cités et villes de taille moyenne et qui a un impact sur le résultat des élections. D'abord, il faut que chaque électeur sache à quelle circonscription il est rattaché. Et en second lieu, il conviendra de bien distinguer les résultats dans la commune et les résultats dans chaque circonscriptionqui s'y rattachent. Ces résultats devraient être rendus publics plus tard dans la soirée.