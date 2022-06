Résultat des législatives à Allennes-les-Marais - Election 2022 (59251) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Allennes-les-Marais

Le résultat des élections législatives 2022 à Allennes-les-Marais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Nord

Le résultat de la législative à Allennes-les-Marais est à présent officiel. À Allennes-les-Marais, les 2972 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription du Nord se sont tournés vers le candidat Rassemblement National. Le taux d'abstention s'établit à 51% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 5ème circonscription du Nord, ce qui représente 1 509 non-votants. Reste encore à savoir si les citoyens des 31 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux d'Allennes-les-Marais. Victor Catteau a effectivement réuni 27% des voix. Il est suivi par Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédéric Cauderlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent respectivement 26% et 22% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Allennes-les-Marais Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,98% 25,79% Victor Catteau Rassemblement National 24,97% 26,91% Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,56% 22,14% Sébastien Huyghe Les Républicains 17,51% 16,61% Manon Stoffel Ecologistes 3,06% 3,36% Hugues Sion Reconquête ! 2,45% 2,52% Luc Dubois Divers extrême gauche 1,27% 1,47% Pierrick Dennequin Droite souverainiste 1,20% 1,19% Participation au scrutin Circonscription Allennes-les-Marais Taux de participation 49,15% 49,23% Taux d'abstention 50,85% 50,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,89% Nombre de votants 49 930 1 463

Législatives 2022 à Allennes-les-Marais : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs d'Allennes-les-Marais seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 29.4% des votes au premier tour à Allennes-les-Marais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 28.5% et 15.6% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52.5% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47.5% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?