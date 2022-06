En direct

18:43 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Amiens ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Amiens. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,56% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 37,16% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Amiens ? Lors de la dernière échéance, à Amiens, Jean-Luc Mélenchon finissait en pôle position de la présidentielle avec 31,27% des voix, devant Emmanuel Macron à 30,05%, puis Marine Le Pen à 17,88% et Éric Zemmour, quatrième à 5,1%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront certainement ce paysage lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des élections législatives à Amiens À Amiens, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement la participation. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 32,44% des électeurs de la ville. L'abstention était de 31,02% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ?

11:30 - Quel était le taux de la participation à Amiens en 2017 ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 60,95% au premier tour dans la commune à Amiens. Le taux d'abstention était de 55,77% pour le dernier round.