Résultat des législatives à Aumale - Election 2022 (76390) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Le résultat de la législative à Aumale a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 1511 citoyens votant dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime et demeurant à Aumale. Les citoyens des 153 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux d'Aumale ? Le niveau de la participation s'élève à 49% des citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime (soit 735 votants). Au niveau de la ville, Patrice Martin a engrangé 32% des suffrages. Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sébastien Jumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent respectivement 26% et 20% des votes.