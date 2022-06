Résultat de la législative à Avoine : en direct

12/06/22 17:19

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins passés. Lors des élections législatives de 2017, 58,27% des personnes en âge de participer à une élection à Avoine avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 49,67% pour le round numéro deux.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Avoine ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Avoine. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,07% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 24,63% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28,3% des votes au premier tour à Avoine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président et celui qui fit office de troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 27,9% et 16,3% des suffrages. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en rassemblant 52,2% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,8% des suffrages. Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs d'Avoine (Indre-et-Loire) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.