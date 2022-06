Résultat de la législative à Beaumont : en direct

17:16 - À Beaumont, des sondages aussi justes ?

Les dynamiques nationales des dernières semaines se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Beaumont ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Or à Beaumont, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de la dernière présidentielle avec 36,19% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,1%. On trouvait plus loin, avec 14,1%, Marine Le Pen et enfin, à 6,93%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un score de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.