Résultat de la législative à Belley : en direct

En direct

17:11 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Belley ? A la dernière élection, à Belley, Emmanuel Macron remportait la tête du vote avec 25,06% des voix, devant Marine Le Pen à 23,91%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 22,75% et Éric Zemmour à 8,61%. Mais en France, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront certainement ces équilibres lors des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - À Belley, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ? À Belley, l'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera incontestablement l'étendue de la participation. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français pourraient modifier la stratégie de vote des habitants de Belley (01300). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 70,68% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 73,11% au premier tour, soit 4 341 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Belley aux législatives ? L'observation des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 5 621 personnes en âge de voter à Belley, 47,89% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 43,25% au second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.