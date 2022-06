Résultat de la législative à Benfeld : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Benfeld dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Benfeld sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:07 - Les paramètres clés des élections à Benfeld Pour ces nouvelles élections à Benfeld, les 3 bureaux de vote (de Ecole Aristide Briand à Ecole Maternelle des Vosges) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 12 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit légèrement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Résultat des élections législatives 2022 à Benfeld

Les élections législatives 2022 auront lieu à Benfeld comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Charles Sitzenstuhl Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sarah Weiss Moessmer Régionaliste Quentin Mertz Droite souverainiste Mélanie Abassi Reconquête ! Daniel Weber Ecologistes Yolande Tetart Divers Patrick Dutter Divers extrême gauche Jean Pluskota Ecologistes Marc Wolff Rassemblement National Véronique Toulza Nouvelle union populaire écologique et sociale Angelo Errera-Muller Divers droite Olivier Sohler Union des Démocrates et des Indépendants

Législatives 2022 à Benfeld : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Benfeld. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 17% des votes. Le choix des citoyens de Benfeld était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (55% des suffrages), laissant ainsi à Marine Le Pen 45% des votes. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Benfeld (67230) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ?