Résultat de la législative à Biarritz : en direct

12/06/22 17:08

Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, 22 298 personnes aptes à voter à Biarritz avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 49,65%), à comparer avec un taux de participation de 41,64% au round numéro deux.

L'un des critères essentiels du scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux de participation à Biarritz. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des ménages est par exemple capable d'impacter la participation à Biarritz (64200). Pour le second tour de l'élection présidentielle, 70,25% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 72,17% au premier tour, ce qui représentait 16 566 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Biarritz dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or à Biarritz, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 36,04% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,11%, puis, avec 12,09%, Marine Le Pen et enfin, à 9,86%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36% des voix au premier tour à Biarritz, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et l'ex-députée européenne avaient obtenu 17% et 12% des suffrages. Le choix des citoyens de Biarritz était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (72% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 28% des voix. Le président de la République sera-t-il capable d'acquérir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Comme partout en France, les 26 248 citoyens de Biarritz ( Pyrénées-Atlantiques ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.