Résultat de la législative à Biot : en direct

17:11 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Biot ?

La majorité présidentielle est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Biot dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection à Biot avec 32,57% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 19,77%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,9% et Éric Zemmour à 13,22%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.