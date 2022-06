Résultat des législatives à Bologne - Election 2022 (52310) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Bologne. Laurence Robert-Dehault a rassemblé 37% des votes. François Cornut-Gentille (Les Républicains) et Déborah Daval (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent dans l'ordre 29% et 15% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera du comportement de vote des électeurs des 172 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de la participation s'établit à 47% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Marne.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 38% des voix au premier tour à Bologne. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29% et 10% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Bologne avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 55% des suffrages, laissant donc 45% des voix à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Quel candidat classeront en pole position des résultats des élections législatives les habitants de Bologne à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?