Résultat de la législative à Bondoufle : en direct

12/06/22 11:11

12 candidats s'affrontent dans la seule circonscription de Bondoufle ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures supérieur à celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Les 7257 citoyens de la commune auront jusqu'à 20 heures pour se rendre dans les 9 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette 1re étape.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,06% des votes au premier tour à Bondoufle. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24,92% et 23,27% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Bondoufle avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 59,15% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 40,85% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Quel prétendant à l'hémicycle mettront en première place des résultats des élections législatives en 2022 les habitants de Bondoufle à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?