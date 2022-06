Résultat des législatives à Bono - Election 2022 (56400) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Bono. Les 2191 citoyens de Bono votant dans la 2ème circonscription du Morbihan ont pris parti pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du premier tour des élections législatives. Karol Kirchner a collecté 35% des suffrages dans la commune. Jimmy Pahun (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Joseph Martin (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 32% et 8% des voix. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative s'élève à 43%. Les citoyens des 38 autres communes appartenant à la 2ème circonscription du Morbihan voteront-ils comme ceux de Bono ?

L'analyse des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Lors des dernières élections législatives, le taux de participation avait atteint 55,65% au premier tour dans la commune à Bono. Le taux de participation était de 47,7% pour le second tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

L'une des clés de ces législatives sera immanquablement l'abstention à Bono. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Bono (56400). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 17,78% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 17,55% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%. Ces dynamiques des derniers jours se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Bono. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Bono, Emmanuel Macron finissait en pôle position de la dernière élection avec 34,25% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,34%. Arrivaient ensuite, avec 13,47%, Marine Le Pen et enfin, à 9,25%, Yannick Jadot.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 23,34% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Bono le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 9,25% et 2,34% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 34,93% pour le bloc de gauche dans la commune.

Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34,3% des voix au premier tour à Bono, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme lors de la dernière élection présidentielle et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 23,3% et 13,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Bono avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 75,0% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 25,1% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Bono ( Morbihan ) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.