Résultat de la législative à Boves : en direct

12/06/22 11:23

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Union des Démocrates et des Indépendants

Quel candidat les habitants de Boves placeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour remporter une majorité de l'hémicycle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,9% des voix au premier tour à Boves, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et celui qui fut le 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 23,7% et 20,5% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Boves avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 60,4% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 39,7% des suffrages.