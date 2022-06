Résultat de la législative à Brétigny-sur-Orge : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Brétigny-sur-Orge sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Brétigny-sur-Orge ? À Brétigny-sur-Orge, Jean-Luc Mélenchon accostait en tête de la dernière présidentielle avec 31,9% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 26,66%, puis, avec 16,98%, Marine Le Pen et enfin, à 5,49%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront sans doute bouleverser ce paysage lors des législatives à Brétigny-sur-Orge au 1er tour. Or la majorité présidentielle a chuté tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Brétigny-sur-Orge Le niveau de participation sera l'un des facteurs importants de ces législatives 2022 à Brétigny-sur-Orge. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 15 401 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 69,49% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 75,83% au premier tour, soit 11 678 personnes. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement détourner l'attention des électeurs de Brétigny-sur-Orge (91220) du vote. 11:30 - Les chiffres de la participation lors des élections législatives 2022, un élément fort à Brétigny-sur-Orge ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, sur les 14 811 personnes en âge de voter à Brétigny-sur-Orge, 57,34% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 51,23% pour le round numéro deux. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Plus de temps pour ces législatives à Brétigny-sur-Orge Bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de cette première étape des législatives 2022 à Brétigny-sur-Orge, jusqu'à la publication des résultats. Il y a 11 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 13 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Brétigny-sur-Orge comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche Mehdi Kemoune Divers gauche Gilbert Mousnier Rassemblement National Isabelle Perdereau Les Républicains Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gérard Lemoigne Ecologistes Jean-Paul Charvillat Divers Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! Alice Moreira Droite souverainiste Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale Paul-Henri Baure Ecologistes

Législatives 2022 à Brétigny-sur-Orge : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Brétigny-sur-Orge seront incités à participer aux élections législatives comme partout en France. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 31.9% des suffrages au premier tour à Brétigny-sur-Orge, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti "La République En Marche" et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 26.7% et 17.0% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 66.4% des suffrages face à Marine Le Pen (33.6%).