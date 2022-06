Résultat de la législative à Cabourg : en direct

12/06/22 11:02

Les inscrits sur les listes électorales de Cabourg (14390) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant favoriseront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34% des votes au premier tour à Cabourg, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25% et 11% des voix. Le choix des citoyens de Cabourg était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (59% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 41% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette commune pour obtenir la majorité des députés de l'hémicycle ?