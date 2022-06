Résultat des législatives à Cambon - Election 2022 (81990) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Cambon

Le résultat des élections législatives 2022 à Cambon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Cambon. Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 79 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription du Tarn. Muriel Roques-Etienne a réuni 23% des voix dans la ville. Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) et Gérard Poujade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 21% et 19% des voix. Le taux d'abstention s'établit à 42% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cambon Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,37% 19,11% Frédéric Cabrolier Rassemblement National 20,18% 20,73% Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,29% 23,05% Julie Capo Ortega Divers droite 9,59% 6,88% Etienne Moulin Divers gauche 9,39% 11,43% Roland Gilles Divers droite 5,36% 4,65% Rodolphe Pirès Les Républicains 4,16% 3,54% Stéphane Bardy Reconquête ! 3,34% 2,53% Johann Ricci Divers droite 2,66% 3,74% Patricia Andrieu Ecologistes 2,41% 2,02% Philippe Lapeyre Droite souverainiste 1,43% 1,62% Eric Chavegrand Divers extrême gauche 0,83% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Cambon Taux de participation 53,78% 58,15% Taux d'abstention 46,22% 41,85% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 1,47% Nombre de votants 45 780 1 020

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cambon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Quel résultat à Cambon pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,0% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Cambon le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,93% et 2,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 22,33% pour la Nupes. 16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Cambon ? Lors de la dernière échéance, à Cambon, Emmanuel Macron achevait la course en tête au 1er tour de la présidentielle avec 28,08% des voix, devant Marine Le Pen à 26,92%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,0% et Jean Lassalle, quatrième à 7,26%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront probablement la situation et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Cambon ? L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Cambon. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,78% des votants de la commune, contre une abstention de 13,03% au premier tour. La guerre en Ukraine serait capable de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Cambon (81990). 11:30 - À Cambon quel était le pourcentage de la participation à Cambon en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins antérieurs. Cinq ans auparavant, durant les législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,96% au premier tour au niveau de Cambon. L'abstention était de 40,87% au dernier round. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Cambon La cité de Cambon ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Cambon soit plus en moyenne que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Cambon : les enjeux

Les électeurs de Cambon (81) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28% des suffrages au premier tour à Cambon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 27% et 15% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Cambon grâce à 55% des votes, cédant donc 45% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée ?