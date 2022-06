La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des enjeux de ces législatives, à Camors comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 20,83% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,46% et 2,09% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 27,38% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Camors ?

À Camors, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 26,03% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,93%. On trouvait plus loin, avec 20,83%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,05%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être transformer ces équilibres lors des législatives dans la ville dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.