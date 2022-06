Résultat de la législative à Campbon : en direct

12/06/22 11:10

Pour ces élections législatives de 2022 à Campbon, les 3 bureaux de vote (de Salle de La Preverie à Salle de La Preverie) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les suffrages. Ce sont 13 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement plus que la moyenne dans le pays.

Comme partout dans le pays, les habitants de Campbon ( Loire-Atlantique ) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant désigneront-ils ? Le président français aura-t-il la possibilité de remporter la majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,5% des voix au premier tour à Campbon, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur de "La France Insoumise" et la finaliste de la dernière élection avaient obtenu 22,0% et 20,3% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Campbon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 64,9% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 35,1% des votes.