Résultat de la législative à Candillargues : en direct

12/06/22 17:20

Bienvenue dans ce live où nous allons tenter de vivre ce premier tour des législatives 2022 à Candillargues, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On compte 10 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 821 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les élections législatives de 2017, sur les 1 151 inscrits sur les listes électorales à Candillargues, 56,04% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,78% pour le deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,4% des votes au premier tour à Candillargues. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,8% et 17,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Candillargues avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 54,9% des suffrages, abandonnant donc à Emmanuel Macron 45,1% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quel candidat installeront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs habitant à Candillargues à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?