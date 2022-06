Résultat des législatives à Capesterre-de-Marie-Galante - Election 2022 (97140) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Capesterre-de-Marie-Galante. Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 5 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe. Le niveau de l'abstention atteint 79% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative. Olivier Serva a amassé 50% des suffrages au sein de la commune. Il précède Dominique Biras (Divers gauche) et Nadège Montout (Divers gauche) qui ramassent respectivement 26% et 13% des voix.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Capesterre-de-Marie-Galante ? La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des ménages seraient notamment capables de détourner l'attention des citoyens de Capesterre-de-Marie-Galante du vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 61,01% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 69,26% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 52,6% des voix au premier tour à Capesterre-de-Marie-Galante, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 18,3% et 18,2% des suffrages. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour en empochant 65,1% des voix face à Emmanuel Macron (34,9%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les citoyens de Capesterre-de-Marie-Galante ( Guadeloupe ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.