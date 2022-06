En direct

19:02 - Quel résultat à Cappelle-la-Grande pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Dans les 8 bureaux de vote de Cappelle-la-Grande, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait obtenu 18,05% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,8% et 1,8% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 21,65% à Cappelle-la-Grande pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Cappelle-la-Grande ? À Cappelle-la-Grande, Marine Le Pen grimpait à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 43,16% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 19,76%, puis, avec 18,05%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,68%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours changeront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - À Cappelle-la-Grande, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure l'abstention À Cappelle-la-Grande, l'un des facteurs déterminants des législatives 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, pourraient impacter la participation à Cappelle-la-Grande (59180). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,13% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 26,61% au premier tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Cappelle-la-Grande en 2017 ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 56,9% au premier tour dans la commune à Cappelle-la-Grande. L'abstention était de 52,75% au second tour.