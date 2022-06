En direct

18:45 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Carcassonne ? Dans les 40 bureaux de vote de Carcassonne, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait cumulé 23,8% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,2% et 2,57% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 29,57% à Carcassonne pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Carcassonne ? À Carcassonne, Marine Le Pen finissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 26,03% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,8%, puis, avec 22,15%, Emmanuel Macron et enfin, à 9,17%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des dernières heures modifieront certainement cette donne lors des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Carcassonne Le taux de participation constituera un critère clé du scrutin législatif à Carcassonne. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 71,25% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,1% au premier tour, soit 22 004 personnes. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient de nature à de faire baisser la participation à Carcassonne (11000).

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Carcassonne ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, durant les législatives, 48,67% des personnes en capacité de participer à une élection à Carcassonne avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 42,87% au deuxième round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.