Résultat de la législative à Castries : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Castries dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Castries sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Castries Pour ces nouvelles élections à Castries, les 4 bureaux de vote (de Foyer Communal à La Communale) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Castries

Les élections législatives 2022 auront lieu à Castries comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Jean Luc Bergeon Divers gauche Denis Carabasse Ecologistes Nicolas Lauron Reconquête ! Julia Mignacca Nouvelle union populaire écologique et sociale Serge Gachon Divers extrême gauche Laurence Cristol Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alain Berthet Les Républicains Philippe Saurel Divers gauche Johana Maurel Rassemblement National Alexis Boudaud-Anduaga Ecologistes Laurian Combet Divers

Législatives 2022 à Castries : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 6 352 votants de Castries (34160) seront invités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29.5% des voix au premier tour à Castries. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22.9% et 19.0% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Castries avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 60.0% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 40.0% des suffrages.