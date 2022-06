Résultat des législatives à Chalon-sur-Saône - Election 2022 (71100) [PUBLIE]

12/06/22 22:24

Résultat des législatives 2022 à Chalon-sur-Saône

Le résultat des élections législatives 2022 à Chalon-sur-Saône est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultats élections législatives par circonscription à Chalon-sur-Saône La commune de Chalon-sur-Saône est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 4ème circonscription de la Saône-et-Loire (PUBLIE) 5ème circonscription de la Saône-et-Loire (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire

Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Chalon-sur-Saône. Les électeurs de 132 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chalon-sur-Saône Cécile Untermaier Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,97% 34,40% Valérie Deloge Rassemblement National 25,15% 20,85% Elisabeth Roblot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,40% 19,56% Eric Michoux Divers droite 12,80% 13,00% Jean Raffa Reconquête ! 3,88% 4,78% Claude Couratier Divers extrême gauche 2,09% 5,33% Nathalie Szych Droite souverainiste 1,72% 2,08% Participation au scrutin Circonscription Chalon-sur-Saône Taux de participation 47,84% 33,74% Taux d'abstention 52,16% 66,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 2,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,95% Nombre de votants 39 733 1 691

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire

Les citoyens de Chalon-sur-Saône votant dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire ont jeté leur dévolu sur le candidat Les Républicains dimanche 12 juin. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire : 55 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription. A l'échelle de la commune, Gilles Platret a réuni 28% des voix. Il est suivi par Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Louis Margueritte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 26% et 24% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire s'élève à 52%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chalon-sur-Saône Louis Margueritte Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,71% 23,95% Eric Riboulet Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,60% 26,08% Gilles Platret Les Républicains 21,08% 27,98% Arnaud Sanvert Rassemblement National 19,02% 11,04% Tristan-Ludovic Bathiard Parti radical de gauche 5,10% 4,19% Denis Goubeault Reconquête ! 2,82% 2,79% Christine Pelletier Ecologistes 1,51% 1,42% Pascal Dufraigne Divers extrême gauche 1,01% 0,71% Sonia Le Theix Droite souverainiste 0,98% 0,76% Patrick Lartaut Divers extrême gauche 0,92% 0,87% Ramazan Calli Divers gauche 0,25% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Chalon-sur-Saône Taux de participation 47,01% 48,17% Taux d'abstention 52,99% 51,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84% 0,78% Nombre de votants 41 391 10 084

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chalon-sur-Saône sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Du côté de la gauche, les 25,26% de Mélenchon à Chalon-sur-Saône font saliver Avec un score de 25,26% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Chalon-sur-Saône. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,55% et 1,92% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total espéré de 31,73% pour la Nupes. 16:30 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Chalon-sur-Saône ? La dernière présidentielle, à Chalon-sur-Saône, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,25% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 25,26%, puis Marine Le Pen à 19,92% et Éric Zemmour à 6,91%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des électeurs en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Chalon-sur-Saône ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chalon-sur-Saône, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure d'impacter la participation à Chalon-sur-Saône. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 67,09% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 70,98% au premier tour, soit 18 311 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Chalon-sur-Saône ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 46,8% des électeurs de Chalon-sur-Saône avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 41,03% au round deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Chalon-sur-Saône Ces législatives sont donc lancées ! À Chalon-sur-Saône, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 18 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député. Les 25796 électeurs de Chalon-sur-Saône ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 27 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Chalon-sur-Saône : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28,3% des votes au premier tour à Chalon-sur-Saône. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 19,9% des votes. Le choix des administrés de Chalon-sur-Saône était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63,4% des votes), cédant donc à Marine Le Pen 36,6% des voix. Le président français sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Chalon-sur-Saône seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel candidat désigneront-ils ?