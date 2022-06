Résultat des législatives à Champigny en Rochereau - Election 2022 (86170) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Champigny en Rochereau

Le résultat des élections législatives 2022 à Champigny en Rochereau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Champigny en Rochereau La commune de Champigny en Rochereau est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Vienne (PUBLIE) 2ème circonscription de la Vienne (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vienne

Dans la 1ère circonscription de la Vienne, les électeurs de Champigny en Rochereau se sont tournés vers la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Françoise Ballet-Blu a obtenu 27% des votes à l'échelle de la ville. Lisa Belluco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Kevin Courtois (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 26% et 19% des suffrages. Le niveau de la participation représente 49% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Les électeurs des 35 autres communes appartenant à la 1ère circonscription de la Vienne voteront-ils comme ceux de Champigny en Rochereau ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champigny en Rochereau Lisa Belluco Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,56% 26,13% Françoise Ballet-Blu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,17% 26,63% Kevin Courtois Rassemblement National 15,70% 19,35% Jérôme Neveux Union des Démocrates et des Indépendants 13,36% 16,08% Marie-Aline de Mascureau Reconquête ! 2,96% 3,77% Alexandre Giraudet Ecologistes 2,88% 2,26% Ludovic Gaillard Divers extrême gauche 1,62% 2,01% Corine Jarry Droite souverainiste 1,48% 2,76% Elise Farine Ecologistes 1,09% 1,01% Jeannot Assoumani Divers 0,18% 0,00% Idriss Laadnani Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Champigny en Rochereau Taux de participation 50,74% 48,58% Taux d'abstention 49,26% 51,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 2,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 0,73% Nombre de votants 40 888 411

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vienne

Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Champigny en Rochereau. Les électeurs de 34 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vienne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champigny en Rochereau Sacha Houlié Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,83% 30,15% Valérie Soumaille Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,39% 24,05% Céline Philippe Rassemblement National 13,48% 26,72% Frédéric Bouchareb Parti radical de gauche 4,49% 2,29% Marie Dolores Prost Reconquête ! 4,22% 7,25% Aurélien Dessaux Divers extrême droite 2,83% 3,05% Roselyne Du Chambon Droite souverainiste 1,28% 2,29% Agnes Chauvin Divers extrême gauche 1,17% 3,44% Carridy Mayenga Ecologistes 1,16% 0,76% Soifidine Ousseni Divers 0,14% 0,00% Maryse Ferreira Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Champigny en Rochereau Taux de participation 54,01% 45,79% Taux d'abstention 45,99% 54,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81% 4,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 1,08% Nombre de votants 42 931 277

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champigny en Rochereau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Champigny en Rochereau ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,15% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Champigny en Rochereau le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,09% et 1,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 23,96% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Champigny en Rochereau. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Champigny en Rochereau ? A l'issue de la dernière élection, à Champigny en Rochereau, Emmanuel Macron finissait à la première position avec 26,86% des voix, devant Marine Le Pen à 26,41%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 19,15% et Éric Zemmour à 5,63%. Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront certainement ce tableau lors des législatives dans la cité. Et pour rappel, la Nupes s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Champigny en Rochereau L'un des critères forts du scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation à Champigny en Rochereau. Le conflit armé ukrainien ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient potentiellement dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Champigny en Rochereau (86170). En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 442 personnes en âge de voter dans la commune, 25,45% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,94% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Champigny en Rochereau ? L'observation des élections passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le pourcentage de participation avait atteint 48,6% au premier tour des électeurs de Champigny en Rochereau. Le taux de participation était de 40,87% au deuxième tour. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Champigny en Rochereau ? On trouve pas moins de 22 candidats qui se présentent dans 2 circonscriptions pour ce 1er tour des législatives à Champigny en Rochereau. Une situation typique des grandes villes et villes de taille moyenne et qui a un impact sur le résultat de ce scrutin. Avant toute chose, il faut que chaque électeur sache dans quelle circonscription il est inscrit. Puis il conviendra de bien distinguer les résultats dans la métropole et les résultats dans chaque circonscription. Ces derniers devraient être dévoilés tardivement dans la nuit.

Législatives 2022 à Champigny en Rochereau : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27% des suffrages au premier tour à Champigny en Rochereau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 19% des suffrages. Le choix des habitants de Champigny en Rochereau était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (56% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 44% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a recueillies dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 978 votants de Champigny en Rochereau (86) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.