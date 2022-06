Résultat des législatives à Champigny-sur-Marne - Election 2022 (94500) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Champigny-sur-Marne

Le résultat des élections législatives 2022 à Champigny-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Champigny-sur-Marne La commune de Champigny-sur-Marne est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription du Val-de-Marne (PUBLIE) 5ème circonscription du Val-de-Marne (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne

Lors du 1er round des élections législatives, les 10661 habitants de Champigny-sur-Marne inscrits dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne se sont prononcés pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Val-de-Marne s'établit à 53%, ce qui représente 5 693 non-votants. Thierry Guintrand a rassemblé 42% des suffrages. Frédéric Descrozaille (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 20% des suffrages. Enfin, Germain Roesch (Les Républicains) obtient 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Champigny-sur-Marne. Les citoyens de 3 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champigny-sur-Marne Frédéric Descrozaille Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,74% 19,71% Thierry Guintrand Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,84% 41,91% Germain Roesch Les Républicains 19,13% 14,84% Laurent Jolly Rassemblement National 8,97% 9,57% Mirela Bratulescu Reconquête ! 5,72% 3,91% Amina Bouatlaoui Ecologistes 3,74% 3,17% Pierre-Louis Lauzet Divers gauche 3,04% 3,70% Pierre Robin Ecologistes 1,84% 1,40% Almash Patel Divers extrême gauche 0,77% 1,52% Géraldine Telle Divers 0,22% 0,27% Françoise Le Parc Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Champigny-sur-Marne Taux de participation 51,06% 46,60% Taux d'abstention 48,94% 53,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,60% Nombre de votants 43 472 4 968

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne

À Champigny-sur-Marne, les électeurs votant dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 3 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Champigny-sur-Marne. Dans la ville, Julien Leger a accumulé 46% des suffrages. Il coiffe au poteau Mathieu Lefevre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Isabelle Huguenin-Richard (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 24% et 12% des votes. La participation s'élève à 39% des habitants autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de la 5ème circonscription du Val-de-Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champigny-sur-Marne Julien Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,58% 46,12% Mathieu Lefevre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,45% 23,63% Paul Bazin Les Républicains 20,11% 7,94% Isabelle Huguenin-Richard Rassemblement National 8,30% 11,90% Stéphanie Veyssière Reconquête ! 5,16% 3,94% Frédéric Duboucher Ecologistes 2,04% 1,99% Guillaume Reuther Droite souverainiste 1,19% 1,65% François Joslin Divers extrême gauche 0,75% 1,20% Maxime Henry Divers 0,59% 0,41% Bruno Chiche Divers extrême gauche 0,55% 1,04% Matthieu Thenin Divers 0,26% 0,19% Alain Mahaud Divers gauche 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Champigny-sur-Marne Taux de participation 47,98% 38,81% Taux d'abstention 52,02% 61,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33% 0,51% Nombre de votants 43 309 12 595

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champigny-sur-Marne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Quel résultat aux législatives de Champigny-sur-Marne pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Champigny-sur-Marne. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,2% et 0,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 45,18% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Champigny-sur-Marne ? Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Champigny-sur-Marne, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête avec 40,06% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,73%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position avec 12,86% et Éric Zemmour à 5,7%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront peut-être modifier la donne et donc le résultat des législatives dans la ville. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives à Champigny-sur-Marne Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif à Champigny-sur-Marne. Les études indiquent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 62,68% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 70,17% au premier tour, soit 30 159 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Champigny-sur-Marne ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 42 730 inscrits sur les listes électorales de Champigny-sur-Marne s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 41,74%), contre un taux de participation de 32,43% au round numéro deux. 09:30 - Plus de temps pour ces législatives à Champigny-sur-Marne Bienvenue dans ce direct sur les élections législatives à Champigny-sur-Marne. 2 circonscriptions recouvrent la commune et réunissent 23 candidats pour ce 1er tour de vote, ce dimanche. Les isoloirs fermeront leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour donner la chance au plus grand nombre d'électeurs de participer.

Législatives 2022 à Champigny-sur-Marne : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 40,06% des suffrages au premier tour à Champigny-sur-Marne. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,73% et 12,86% des votes. Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour avec 71,78% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 28,22% des voix. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?