Résultat des législatives à Chevilly - Election 2022 (45520) [PUBLIE]

12/06/22 22:40

Le résultat des élections législatives 2022 à Chevilly est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loiret

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Loiret

Le résultat de l'élection législative à Chevilly est désormais publié. Au niveau de la 2ème circonscription du Loiret, les 1785 habitants de Chevilly ont jeté leur dévolu sur la candidate Rassemblement National. Dans la ville, Élodie Babin a recueilli 33% des voix. Caroline Janvier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Emmanuel Duplessy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec respectivement 29% et 13% des votes. Le taux de participation atteint 48% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Loiret, ce qui représente 859 votants. Les citoyens des 38 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Chevilly ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chevilly Caroline Janvier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,10% 29,31% Emmanuel Duplessy Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,12% 12,55% Élodie Babin Rassemblement National 19,22% 33,29% Alexandre Houssard Les Républicains 11,69% 10,74% Jean-Paul Mallet Reconquête ! 4,96% 4,46% Yann Chaillou Divers gauche 4,18% 4,34% Sarah Bertran Divers 2,11% 1,09% Anaïs Boyer Ecologistes 1,79% 2,41% Farida Megdoud Divers extrême gauche 1,21% 1,33% Abdelrachid Achboune Divers 0,62% 0,48% Participation au scrutin Circonscription Chevilly Taux de participation 48,12% 48,12% Taux d'abstention 51,88% 51,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 3,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,23% Nombre de votants 41 997 859

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chevilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Chevilly ? Les habitants de Chevilly avaient concédé 10,73% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de la présidentielle 2022. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,33% et 1,04% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 15,1% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Chevilly ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Chevilly au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Chevilly cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 35,09% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 28,5%, puis Jean-Luc Mélenchon à 10,73% et Éric Zemmour à 6,37%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche 27,85% des voix en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Chevilly reste l'abstention À Chevilly, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'étendue de la participation. Les incertitudes liées à un retour à la hausse du covid-19 pourraient potentiellement détourner les citoyens de Chevilly des urnes. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,33% dans la commune, contre un taux d'abstention de 21,93% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Chevilly ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Durant les dernières élections législatives, 60,71% des électeurs de Chevilly avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 52,48% au round numéro deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Chevilly Pour ces nouvelles élections à Chevilly, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 Mairie Salle Mariages à Bureau 3 Mairie Salle Conseil Munic) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1783 citoyens de la ville à 18 heures, pour commencer à compter les suffrages. Ce sont 10 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Chevilly : les enjeux

Comme partout en France, les 2 699 habitants de Chevilly seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 35,1% des suffrages au premier tour à Chevilly. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,5% et 10,7% des votes. Le choix des habitants de Chevilly était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51,4% des voix), abandonnant ainsi 48,6% des suffrages à Emmanuel Macron.