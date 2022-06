Résultat des législatives à Clermont-Ferrand - Election 2022 (63000) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Clermont-Ferrand

Le résultat des élections législatives 2022 à Clermont-Ferrand est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clermont-Ferrand Marianne Maximi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,50% 38,91% Valérie Thomas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,33% 26,25% Anne Biscos Rassemblement National 14,67% 12,31% Sébastien Galpier Les Républicains 11,28% 9,88% Laurent Hecquet Divers gauche 3,36% 3,27% Xavier Oliver Reconquête ! 3,23% 3,49% Chrif Bouzid Divers gauche 2,01% 2,47% Aurélie de Francesco Ecologistes 1,59% 1,57% Dominique Leclair Divers extrême gauche 0,98% 0,94% Maël Capolino Régionaliste 0,62% 0,60% Patrice Faucheux Divers extrême gauche 0,43% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Clermont-Ferrand Taux de participation 46,55% 44,27% Taux d'abstention 53,45% 55,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,63% Nombre de votants 39 184 21 429

Pour le premier round des législatives 2022, les citoyens de Clermont-Ferrand inscrits dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme ont choisi la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention représente 56% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription législative (soit 26 980 non-votants). Marianne Maximi a ainsi accumulé 39% des voix. Valérie Thomas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne Biscos (Rassemblement National) reçoivent respectivement 26% et 12% des suffrages. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 7 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clermont-Ferrand Nicolas Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,08% 41,80% Laurence Vichnievsky (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,33% 29,86% Marie-Anne Marchis Les Républicains 14,32% 8,05% Françoise Batisson Rassemblement National 12,06% 7,32% Florence Lhermet Parti radical de gauche 4,28% 3,01% Mathilde Henry Reconquête ! 3,31% 3,48% Richard Bony Divers gauche 2,48% 2,36% Cédic Othily Ecologistes 1,71% 1,52% Élisabeth Watremez Divers droite 1,38% 0,59% Sophie Lavier Droite souverainiste 1,11% 1,04% Marie Savre Divers extrême gauche 0,92% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Clermont-Ferrand Taux de participation 54,41% 51,12% Taux d'abstention 45,59% 48,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,46% Nombre de votants 48 905 9 162

Reste à déterminer si les électeurs des 90 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Clermont-Ferrand.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Clermont-Ferrand Valérie Goléo (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,73% 43,78% Delphine Lingemann (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,48% 23,45% Didier Brulé Rassemblement National 16,59% 14,91% Florence Dubessy Les Républicains 16,15% 7,85% Laurent Pradier Divers centre 4,39% 2,46% Pascale Sanchez Reconquête ! 2,57% 3,09% Isabelle Chavroche Ecologistes 1,52% 1,58% François Marotte Divers extrême gauche 1,48% 1,87% Béatrice Hénoux Droite souverainiste 1,09% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Clermont-Ferrand Taux de participation 51,20% 40,52% Taux d'abstention 48,80% 59,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,77% Nombre de votants 51 910 3 124

La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme atteint 41% (4 584 non-votants). Valérie Goléo a collecté 44% des suffrages. Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Didier Brulé (Rassemblement National) récupèrent respectivement 23% et 14% des votes. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 97 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Clermont-Ferrand : les enjeux

Les électeurs de Clermont-Ferrand reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés français qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un membre de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 31,2% des votes au premier tour à Clermont-Ferrand. Le député actuel des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,9% et 14,2% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été battu, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en décrochant 71,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 28,3% des suffrages.