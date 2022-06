Résultat de la législative à Courdimanche : en direct

12/06/22 11:30

17 candidats s'affrontent dans la circonscription de Courdimanche ce dimanche, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants au-dessus de celui des autres circonscriptions. Et les 4449 habitants de la commune auront jusqu'à 19 heures pour aller dans le bureau de vote et choisir un favori pour ce premier tour.

Comme partout en France, les citoyens de Courdimanche ( Val-d'Oise ) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant désigneront-ils ? Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 31% des votes au premier tour à Courdimanche. L'actuel président de la République avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 30% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Courdimanche avec 72% des suffrages, cédant donc 28% des voix à Marine Le Pen.