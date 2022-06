Résultat de la législative à Crégy-lès-Meaux : en direct

12/06/22 11:18

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 29,56% des voix au premier tour à Crégy-lès-Meaux, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier d'affaires et la finaliste perdante de l'élection de 2022 avaient obtenu 24,44% et 24,00% des voix. Le résultat national avait toutefois contraint les votants de Crégy-lès-Meaux à changer de candidat pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 57,14% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 42,86% des votes. La gauche rassemblée remportera-t-elle la confiance des électeurs de cette ville à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs résidant à Crégy-lès-Meaux installeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?