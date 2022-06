Résultat de la législative à Creutzwald : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats de l'élection législative 2022 à Creutzwald devraient être annoncés assez rapidement après la fermeture des 10 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra très vite qui des 7 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

À Creutzwald, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 68,72% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,41% au premier tour, ce qui représentait 5 647 personnes. Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait bénéficier au camp de l'abstention à Creutzwald.

Le président sortant avait obtenu 19,45% des voix à Creutzwald, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN accumulait 36,24% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,42% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront peut-être la situation lors des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

Les inscrits sur les listes électorales de Creutzwald ( Moselle ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36% des voix au premier tour à Creutzwald. L'ex-députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23% et 19% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Creutzwald avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 57% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 43% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?