Résultat de la législative à Dammarie-les-Lys : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dammarie-les-Lys sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Dammarie-les-Lys ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Dammarie-les-Lys. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. A la dernière élection, à Dammarie-les-Lys, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête avec 37,11% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,19%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 17,65% et Éric Zemmour à 6,2%. 14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Dammarie-les-Lys L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Dammarie-les-Lys. La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des Français cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, sont notamment capables de détourner l'attention des habitants de Dammarie-les-Lys du vote. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 39,49% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 32,78% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Dammarie-les-Lys ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au cours des dernières années, les 22 320 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 12 500 personnes en âge de voter à Dammarie-les-Lys avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 37,99%). La participation était de 31,22% au deuxième round. 09:30 - Les infos clés des élections législatives à Dammarie-les-Lys Si jamais vous doutez encore des 12 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Dammarie-les-Lys, gardez vos nerfs. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Dammarie-les-Lys

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dammarie-les-Lys comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Denis Jullemier Les Républicains Jeannine Brandy Reconquête ! Caroline Sauget Ecologistes Fadhel Mahbouli Ecologistes Morgane Puzin Droite souverainiste Aude Luquet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patrick Delvert Divers extrême gauche Jean-Louis Guerrier Divers extrême gauche Samira Sidhoum Divers Arnaud Saint-Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale Dawé Zanifé Ecologistes François Paradol Rassemblement National

Législatives 2022 à Dammarie-les-Lys : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Dammarie-les-Lys, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ex-banquier de chez Rothschild et la présidente du RN avaient obtenu 22% et 18% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 65% des suffrages face à Marine Le Pen (35%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche obtiendra-t-elle la majorité des votes des votants de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) seront incités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.