Résultat de la législative à Étaples : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Étaples sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Étaples ? À Étaples, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position de la dernière élection avec 36,91% des voix, devant Emmanuel Macron à 33,63%. On trouvait plus loin, avec 11,48%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,63%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront peut-être ce tableau lors des législatives dans la cité, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Étaples ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère décisif de ce scrutin législatif à Étaples. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur le budget des Français serait par exemple capable de détourner les électeurs d'Étaples (62630) des bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 72,6% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 69,51% au premier tour, soit 5 573 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Étaples au premier tour des législatives 2022 ? L'analyse des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 8 185 inscrits sur les listes électorales à Étaples, 56,62% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,48% au deuxième tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Étaples pour ces législatives Pour ces législatives de 2022 à Étaples, les 9 bureaux de vote (de Mairie à Le Clos St Victor) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 8017 citoyens de la ville à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 10 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Étaples comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Dominique Hericourt Divers extrême gauche Jean-Michel Andreau Droite souverainiste Karen Delattre Divers extrême gauche David Sergent Reconquête ! Françoise Vanpeene Rassemblement National Philippe Fait Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mervyn Hoff Divers extrême droite Mary Bonvoisin Les Républicains Evelyne Ameye Ecologistes Blandine Drain Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Étaples : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens d'Étaples (62630) seront amenés à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 37% des votes au premier tour à Étaples, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 34% et 11% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants d'Étaples avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 54% des voix, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ?