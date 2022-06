Résultat des législatives à Étiolles - Election 2022 (91450) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Étiolles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription de l'Essonne

Le résultat de la législative 2022 à Étiolles a été publié par le ministère de l'Intérieur. Pour le 1er tour des élections législatives, les 2515 habitants d'Étiolles inscrits dans la 9ème circonscription de l'Essonne se sont prononcés pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Étiolles. Les électeurs de 12 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 9ème circonscription de l'Essonne. L'abstention représente 49% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 1 224 non-votants. Marie Guévenoux a amassé 43% des suffrages. En 2e place, Nadhera Beletreche (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 20% des votes. A la 3e position, Philippe Steens (Rassemblement National) ramasse 13% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Étiolles Nadhera Beletreche Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,44% 20,33% Marie Guévenoux Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,79% 43,39% Philippe Steens Rassemblement National 15,86% 13,06% Faten Hidri Union des Démocrates et des Indépendants 9,35% 10,24% Paul-Henri Merrien Reconquête ! 4,97% 6,80% Lionel Mazurié Droite souverainiste 3,30% 2,66% Antonin Bernard Ecologistes 2,36% 2,19% Benoit Grisaud Divers extrême gauche 1,43% 0,70% Michel Benamou Divers 0,50% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Étiolles Taux de participation 45,77% 51,33% Taux d'abstention 54,23% 48,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 0,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,15% Nombre de votants 36 035 1 291

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Étiolles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Quel résultat aux législatives d'Étiolles pour la coalition de gauche ? Les électeurs d'Étiolles avaient apporté 16,09% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,47% et 1,15% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 22,71% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Étiolles ? La majorité a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho à Étiolles ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à l'issue de la dernière élection, à Étiolles, Emmanuel Macron terminait en pôle position avec 35,83% des voix, devant Marine Le Pen à 16,25%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,09% et Éric Zemmour à 11,25%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Étiolles Le taux de participation constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs des législatives à Étiolles. Les préoccupations liées à un retour à la hausse de l'épidémie de covid seraient notamment capables d'impacter les choix que feront les électeurs d'Étiolles. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 25,29% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,1% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Étiolles aux législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 52,48% des inscrits sur les listes électorales d'Étiolles s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre un taux de participation de 45,35% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Étiolles pour les législatives Les données de ces législatives à Étiolles sont simples : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 9 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Autre point majeur: les électeurs ont jusqu'à 20 heures ce soir pour gagner les urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour optimiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Étiolles : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des suffrages au premier tour à Étiolles, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 16% et 16% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Étiolles avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 69% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des votes. Les citoyens de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Étiolles (Essonne) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.