Résultat de la législative à Fontainebleau : en direct

17:13 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Fontainebleau ?

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Fontainebleau au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Fontainebleau, Emmanuel Macron figurait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,8% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,91%, puis, avec 12,5%, Marine Le Pen et enfin, à 12,15%, Éric Zemmour.