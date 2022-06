Résultat des législatives à Garancières - Election 2022 (78890) [PUBLIE]

12/06/22 22:45

Résultat des législatives 2022 à Garancières

Le résultat des élections législatives 2022 à Garancières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Yvelines

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Garancières. Au niveau de la 10ème circonscription des Yvelines, les 1961 électeurs de Garancières ont pris parti pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention s'élève à 48% des habitants enregistrés sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 940 non-votants. Les électeurs des 50 autres communes appartenant à la 10ème circonscription des Yvelines voteront-ils comme ceux de Garancières ? Aurore Bergé a rassemblé 30% des voix. Anne Cabrit (Les Républicains) et Cédric Briolais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 23% et 18% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Garancières Aurore Bergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,43% 29,52% Cédric Briolais Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,04% 17,50% Anne Cabrit Les Républicains 17,13% 22,56% Thomas Du Chalard Rassemblement National 12,95% 13,72% Philippe Chevrier Reconquête ! 5,85% 5,17% Patrice Jacono Ecologistes 4,65% 6,86% Sylvie Bogaers Ecologistes 1,65% 1,99% Claire Coueignas Droite souverainiste 1,21% 1,89% Marielle Saulnier Divers extrême gauche 0,87% 0,70% Michel Bizien Divers extrême gauche 0,23% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Garancières Taux de participation 55,44% 52,07% Taux d'abstention 44,56% 47,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,39% Nombre de votants 50 750 1 021

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Garancières sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Garancières ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Garancières comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,95% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 7,61% et 0,85% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 23,41% à Garancières pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Garancières, des sondages tout aussi révélateurs ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Garancières, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,08% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 19,02%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,95% et Valérie Pécresse à 9,44%. Emmanuel Macron terminait à en revanche un peu moins de 28% des voix au niveau national, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les dynamiques nationales des ultimes semaines infléchiront sans doute ce décor lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Garancières À Garancières, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le taux d'abstention. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,28% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 20,21% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Garancières, les chiffres de la participation lors des législatives 2022 seront un élément fort Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des scrutins précédents permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, parmi les 1 786 inscrits sur les listes électorales à Garancières, 56,27% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre un taux de participation de 46,47% pour le deuxième round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Garancières pour les législatives Si vous êtes toujours indécis concernant les 10 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Garancières, gardez vos nerfs. Les 2 bureaux de vote fermeront à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole. La commune bénéficie en effet d'une dérogation du préfet pour se prononcer 2 heures plus tard qu'ailleurs.

Législatives 2022 à Garancières : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Garancières (78) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31% des votes au premier tour à Garancières. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Garancières avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 61% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 39% des suffrages. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?