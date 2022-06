Résultat de la législative à Genas : en direct

En direct

17:13 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Genas ? Lors de la présidentielle 2022, à Genas, Emmanuel Macron achevait la course en tête au 1er tour de l'élection avec 37,13% des voix, devant Marine Le Pen à 21,8%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 12,39% et Éric Zemmour à 9,76%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront peut-être ce tableau à Genas dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national a courru après les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Genas ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Genas, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à détourner l'attention des habitants de Genas de leur devoir civique. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 21,87% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,68% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives, un élément clé à Genas ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, sur les 10 270 inscrits sur les listes électorales à Genas, 54,31% avaient pris part à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 44,73% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.