Résultat de la législative à Gennes-Val-de-Loire : en direct

Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Gennes-Val-de-Loire avec 31,14% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,71%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,04% et Yannick Jadot à 5,83%. Les indications nationales des derniers jours modifieront certainement la donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Gennes-Val-de-Loire ?

À Gennes-Val-de-Loire, la participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,67% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 19,33% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz seraient capables de détourner l'attention des citoyens de Gennes-Val-de-Loire du vote.