Résultat de la législative à Gévezé : en direct

12/06/22 11:21

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 40,1% des votes au premier tour à Gévezé. L'ex-banquier de la Banque Rothschild avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,2% et 14,8% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Gévezé gratifié de 76,3% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 23,7% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir une majorité à l'hémicycle ? Les inscrits sur les listes électorales de Gévezé (35850) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?