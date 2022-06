Résultat de la législative à Guer : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Guer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Guer ? Pour ces élections législatives à Guer, les 5 bureaux de vote (de Mairie - Salle du Conseil à Salle La Gare) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 13 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Guer

Les élections législatives 2022 auront lieu à Guer comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale Khaled Mamar Ecologistes Isabelle Decuypere Droite souverainiste Paul Molac Régionaliste Louise Tonye Ecologistes Béatrice Laigre Régionaliste Béatrice Marin Ecologistes Sophie Regnier Reconquête ! Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Marc Clodic Divers gauche Florent de Kersauson Rassemblement National Patrice Crunil Divers extrême gauche Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants

Législatives 2022 à Guer : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,12% des voix au premier tour à Guer, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de l'élection de 2022 et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,18% et 15,00% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Guer avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 55,28% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 44,72% des suffrages. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable de remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a obtenus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 6 434 électeurs de Guer (56380) seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat iront-ils ?