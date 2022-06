Résultat de la législative à Guise : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats des législatives 2022 à Guise devraient être publiés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 6 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Guise ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 21,13% des voix à Guise, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national était grimpée à 44,42% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,8% (contre 22%).

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 44% des suffrages au premier tour à Guise, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Guise gratifiée de 65% des voix, cédant par conséquent 35% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Quel candidat les 4 813 habitants de Guise installeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?