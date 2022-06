Résultat de la législative à Honfleur : en direct

En direct

17:16 - Les grandes tendances des sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Honfleur ? Les mouvements nationaux des dernières semaines se répéteront probablement sur les législatives à Honfleur ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. A la dernière élection présidentielle, à Honfleur, Emmanuel Macron finissait en tête avec 29,9% des voix, devant Marine Le Pen à 26,82%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 18,04% et Éric Zemmour à 7,13%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Honfleur ? À Honfleur, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 693 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 30,3% étaient restés chez eux, contre une abstention de 30,79% au premier tour. L'inflation et ses répercussions sur la vie des familles seraient susceptibles de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Honfleur (14600).

11:30 - À Honfleur quel était le score de la participation à Honfleur en 2017 ? Au fil des précédentes élections, les 7 352 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 61,83% au premier tour dans la commune à Honfleur, contre une abstention de 57,23% au second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.