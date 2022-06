Résultat des législatives à Janville-sur-Juine - Election 2022 (91510) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Janville-sur-Juine

Le résultat des élections législatives 2022 à Janville-sur-Juine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Janville-sur-Juine. Les 1534 citoyens de Janville-sur-Juine votant dans la 3ème circonscription de l'Essonne ont opté pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale au soir du 1er round des législatives. Steevy Gustave a rassemblé 30% des voix. Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gilbert Mousnier (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 27% et 17% des voix. Les citoyens des 46 autres communes appartenant à la 3ème circonscription de l'Essonne voteront-ils comme ceux de Janville-sur-Juine ? L'abstention s'élève à 46% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale (soit 825 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Janville-sur-Juine Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,72% 29,86% Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 26,77% Gilbert Mousnier Rassemblement National 17,74% 16,60% Isabelle Perdereau Les Républicains 10,53% 6,94% Paul-Henri Baure Ecologistes 4,08% 4,96% Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! 3,91% 4,21% Mehdi Kemoune Divers gauche 2,52% 2,11% Jean-Paul Charvillat Divers 2,31% 1,49% Alice Moreira Droite souverainiste 2,06% 3,22% Gérard Lemoigne Ecologistes 1,67% 2,73% Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche 0,81% 1,12% Participation au scrutin Circonscription Janville-sur-Juine Taux de participation 50,13% 53,78% Taux d'abstention 49,87% 46,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,36% Nombre de votants 49 482 825

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Janville-sur-Juine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Janville-sur-Juine ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Janville-sur-Juine comme dans toute la France. L'Insoumis avait atteint 22,13% des suffrages en avril dernier dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,57% et 1,86% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 29,56% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Janville-sur-Juine ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines se répéteront probablement sur les législatives à Janville-sur-Juine au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or à Janville-sur-Juine, Emmanuel Macron finissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 26,6% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,13%. Suivaient, avec 19,68%, Marine Le Pen et enfin, à 8,19%, Éric Zemmour. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Janville-sur-Juine reste l'abstention À Janville-sur-Juine, l'un des facteurs importants des élections législatives sera incontestablement le taux d'abstention. La peur d'une reprise de la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur la santé publique et l'économie française seraient par exemple susceptibles de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Janville-sur-Juine (91510). En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,89% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 20,6% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Janville-sur-Juine quel était le pourcentage de la participation à Janville-sur-Juine en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Lors des dernières élections législatives, 55,25% des personnes aptes à voter à Janville-sur-Juine avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,57% pour le deuxième tour. 09:30 - Janville-sur-Juine dispose d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons vivre ce premier round des législatives à Janville-sur-Juine, jusqu'à la révélation des résultats. On compte 11 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Janville-sur-Juine : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27% des voix au premier tour à Janville-sur-Juine, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 22% et 20% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Janville-sur-Juine avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 57% des votes, cédant donc à Marine Le Pen 43% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter une majorité de l'hémicycle ? Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Janville-sur-Juine (Essonne) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.