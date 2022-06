En direct

19:26 - Quel résultat à la Bouëxière pour la Nupes ? Dans les 4 bureaux de vote de la Bouëxière, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait atteint 21,49% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,02% et 2,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 31,3% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Bouëxière ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières heures se répéteront sans doute sur les législatives à la Bouëxière ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le président avait obtenu 32,97% des voix à la Bouëxière, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait cumulé 19,63% des voix contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,49% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives à la Bouëxière ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à la Bouëxière. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 235 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,85% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 81,98% au premier tour, ce qui représentait 2 652 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à la Bouëxière au premier tour des législatives ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette commune lors des scrutins précédents ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 2 932 inscrits sur les listes électorales à la Bouëxière, 54,95% s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 42,26% pour le deuxième tour.