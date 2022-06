Résultat de la législative à la Crèche : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats des législatives 2022 à la Crèche seront théoriquement révélés dans la foulée de la fermeture de l'unique bureau de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 19 heures, heure de fermeture, et on découvrira assez rapidement qui des 8 candidats se qualifie au 2e tour.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des votes au premier tour à la Crèche. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de la Crèche avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 68% des voix, abandonnant donc à Marine Le Pen 32% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 5 918 citoyens de la Crèche ( Deux-Sèvres ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.