Résultat des législatives 2022 à la Membrolle-sur-Choisille

Le résultat des élections législatives 2022 à la Membrolle-sur-Choisille est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Le résultat de l' élection législative 2022 à la Membrolle-sur-Choisille est dorénavant publié. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, 54 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention s'établit à 47% des électeurs habilités à voter dans la commune pour la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, ce qui représente 1 130 non-votants. Au niveau de la commune, Sabine Thillaye a raflé 32% des votes. Ambre Louisin (Rassemblement National) et Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 18% et 17% des votes.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Membrolle-sur-Choisille sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Que vont décider les supporters de gauche à la Membrolle-sur-Choisille ? Dans les 2 bureaux de vote de la Membrolle-sur-Choisille, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait cumulé 16,17% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,23% et 1,81% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 23,21% à la Membrolle-sur-Choisille pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Membrolle-sur-Choisille ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à la Membrolle-sur-Choisille, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 33,83% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 19,8%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,17% et Éric Zemmour à 8,64%. Le président-candidat se plaçait à en revanche près de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront probablement cette donne lors des législatives à la Membrolle-sur-Choisille ce dimanche. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives à la Membrolle-sur-Choisille ? À la Membrolle-sur-Choisille, le niveau de participation constituera sans aucun doute un critère clé de ce scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement de faire baisser la participation à la Membrolle-sur-Choisille (37390). Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 395 personnes en âge de voter dans la ville, 19,52% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 20,33% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à la Membrolle-sur-Choisille peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 3 374 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 52,86% au premier tour dans la commune à la Membrolle-sur-Choisille. Le taux d'abstention était de 46,42% pour le deuxième round. 09:30 - Les votants de la Membrolle-sur-Choisille ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Pour ces nouvelles élections de 2022 à la Membrolle-sur-Choisille, les 2 bureaux de vote (de Mairie à Salle Polyvalente) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des votes. Ce sont 9 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à la Membrolle-sur-Choisille : les enjeux

Les citoyens de la Membrolle-sur-Choisille (37390) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 34% des votes au premier tour à la Membrolle-sur-Choisille, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 16% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de la Membrolle-sur-Choisille grâce à 65% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 35% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir une majorité de l'hémicycle ?