Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Landeronde comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 21,5% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,19% et 2,05% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total espéré de 28,74% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Landeronde ?

Lors de la dernière élection, à Landeronde, Emmanuel Macron finissait en pôle position avec 28,46% des voix, devant Marine Le Pen à 23,75%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 21,5% et Yannick Jadot à 5,19%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement modifier ce tableau à Landeronde au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%.