Résultat des législatives 2022 à Laval

Le résultat des élections législatives 2022 à Laval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Laval La commune de Laval est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Mayenne (PUBLIE) 2ème circonscription de la Mayenne (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Mayenne

Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Mayenne dépendra de la conduite des électeurs des 50 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Laval Guillaume Garot Nouvelle union populaire écologique et sociale 49,62% 52,65% Béatrice Mottier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,61% 24,60% Sandra Rocton Rassemblement National 13,31% 8,05% Alexandre Maillard Les Républicains 6,50% 7,09% Hugues Schlienger Reconquête ! 4,01% 4,88% Fabrice Romier Divers extrême gauche 1,57% 1,61% Cédric Sicot Droite souverainiste 1,38% 1,12% Siegfried Rives Droite souverainiste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Laval Taux de participation 49,48% 50,27% Taux d'abstention 50,52% 49,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 0,87% Nombre de votants 36 481 11 718

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Mayenne

Dans la 2ème circonscription de la Mayenne, les électeurs de Laval ont penché pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Mayenne s'élève à 50% (3 857 non-votants). Au niveau de la commune, Grégory Boisseau a enregistré 35% des votes. Géraldine Bannier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Michel Cadenas (Rassemblement National) ramassent 30% et 11% des votes. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 90 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Laval.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Laval Géraldine Bannier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,10% 29,98% Grégory Boisseau Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,89% 35,30% Christophe Langouet Divers centre 19,08% 9,68% Jean-Michel Cadenas Rassemblement National 16,14% 10,75% Sophie Dirson Les Républicains 7,58% 7,68% Pierre d'Herbais Reconquête ! 3,56% 4,04% Jean Bayle de Jesse Droite souverainiste 1,50% 1,10% Jean-Luc Place Divers extrême gauche 1,16% 1,47% Participation au scrutin Circonscription Laval Taux de participation 48,25% 49,87% Taux d'abstention 51,75% 50,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 2,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93% 0,88% Nombre de votants 38 146 3 860

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Laval sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Laval ? Un des enjeux de ces législatives 2022, en France comme à Laval, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 23,03% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,38% et 2,9% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 32,31% à Laval pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Laval ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Laval au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Laval cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 35,77% des suffrages. En seconde position, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 23,03%, puis Marine Le Pen à 13,99% et Yannick Jadot à 6,38%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Laval L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif sera le taux de participation à Laval. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 73,35% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. La participation était de 73,92% au premier tour, ce qui représentait 22 848 personnes. L'inflation qui alourdit le budget des familles combinée avec les incertitudes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, pourraient détourner l'attention des habitants de Laval du vote. 11:30 - À Laval quel était le pourcentage de la participation à Laval en 2017 ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, 54,34% des personnes habilitées à participer à une élection à Laval avaient pris part à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 47,47% au second tour. 09:30 - Les données clés des élections à Laval C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Laval, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 16 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 30911 inscrits de Laval ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 34 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Laval : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36% des voix au premier tour à Laval. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 14% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Laval avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 74% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 26% des suffrages. Le président des Français sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout en France, les électeurs de Laval (53) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.