Résultat des législatives à Lessay - Election 2022 (50430) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Quel postulant à l'Assemblée nationale les 2 286 habitants de Lessay placeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les citoyens de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 31.9% des voix au premier tour à Lessay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30.7% et 13.5% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 52.0% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 48.0% des suffrages exprimés lors des résultats.